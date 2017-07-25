Болельщики о Карпине: «Арарат», «Армавир» или «Спартак»?
Уход Валерия Карпина с «Матч ТВ» — самая обсуждаемая новость понедельника.
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ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ: «ЕСЛИ “ТОСНО” ЗАКРЕПИТСЯ В
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что если «Тосно» сможет закрепиться в
Напомним, что сейчас свои домашние матчи «Тосно» играет на «Петровском».
— На нынешний сезон мы договорились с губернатором Петербурга Полтавченко о том, что «Тосно» будет субарендатором «Петровского». Играть за пределами области команде не придется, — приводит «Спорт уик-энд» слова Дрозденко. — Вопрос о стадионе для команды мне задают часто. Признаюсь честно: на ближайшие годы в наших планах нет строительства стадиона, отвечающего требованиям РФПЛ.
В плане логистики Петербург — оптимальное место для проведения домашних игр «Тосно». Со своей стороны пообещал представителям «Тосно», что стадион будет построен, если команда сумеет закрепиться в
nikel.: Оо! Будет вторая серия кина «Строительство стадиона в С. Петербурге»?
Вед.
nikel.: Как научитесь плавать, так и воду в бассейн нальем!
splash174: И ведь построят… к 2030 году.
Slim Taller: Этот стадион будет называться «Петровский».
old grumbler: Хороша ложка к обеду… Команда области не нужна — была бы нужна был бы уже стадион…
crazysun78: «Недальновидные» чиновники… Надо было в Тосно ЧМ-18 проводить…
mikeV: Ага, а если вылетит — то сломаем…
ЕВГЕНИЙ МУРАВЬЕВ: «СКОРЕЕ ВСЕГО В “ДИНАМО” ПОЯВЯТСЯ ДОЛГИ И ПО ЗАРПЛАТЕ».
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев подтвердил, что в клубе существуют задолженности по выплатам премиальных за выход в
— Для начала хочу еще раз повторить то, что уже было сказано ранее, — сказал Муравьев. — За последний год футбольный клуб погасил два больших долга перед кредиторами, в том числе и перед кипрской компанией. В данный момент у клуба нет внешних долгов. Что касается внутренних, то долги за прошлый сезон по премиальной части перед командой существуют. Более того, есть вероятность, что могут образоваться и задолженности по зарплате перед футболистами.
Эта тема обсуждалась между руководством клуба и командой. Игроки с пониманием отнеслись к тому, что задержки будут. Однако мы сделаем все возможное, чтобы снять этот вопрос. Будем искать возможности дополнительного финансирования. Без финансовых проблем в российском чемпионате мало кто обходится. Нужно время, чтобы окончательно стабилизировать финансовую обстановку в клубе.
Sobakin94: Так может надо было сидеть в ПФЛ и не выпендриваться?
Русский: Хех. Кажется, результат Динамо в этом сезоне уже известен))).
Спринт: Сезон только начался, а руководитель заявляет — мол готовьтесь — зарплаты не будет. Как команду с долгами, и без внятного финансирования допускают играть в высшем дивизионе.
Келофин: Похоже, они готовились только к матчу со Спартаком… Все остальное им уже не интересно.
ПОЧЕМУ КАРПИН УШЕЛ С «МАТЧ ТВ».
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол, информирует
— Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций, — сказал Карпин. — Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем.
Millwall82: Похоже Федун не простил 2 ничьи Каррере))) Посмотрел «Тотальный разбор» и решил вновь пригласить Карпина) Ну логично же))).
Shpasic: Арарат, Армавир или Спартак?
defender8: Не знаю, какие поводы у Валерия Георгиевича, но канал потерял отличного профи, не жующего слова, лишенного ложного пафоса, любящего правду.
Korrektor: Жаль, адекватный комментатор был.
Совва: Спортивным директором в Спартак пойдет)).
Spetrov: Жаль. Отличные разборы матчей были.
Баламошка: А комментатор из него хороший получился. Лет через 20, когда выиграет все трофеи с Реалом, вернется.
СУД ЗАПРЕТИЛ «РУБИНУ» ПРОДАВАТЬ КАНУННИКОВА.
Генеральный акционер «Рубина» обратился в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового договора, сообщает сайт Авиастроительного районного суда Казани. В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, однако суть иска состоит в том, что акционер может недополучить компенсацию в размере пяти миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Максим Канунников может перейти в «Спартак», сумма трансфера оценивалась в пять миллионов евро. Издание «Реальное время» уверенно, что речь идет именно об этой сделке.
Первое судебное заседание по этому делу назначено на 2 августа 2017 года.
Millwall82: Икра так и не дошла до Федуна)))) Хотя если Каннуников икра, видимо все действительно плохо))).
Jean4: Только бы не состоялся этот переход, аж в дрожь бросает от такого «усиления». =))).
old grumbler: Контракт был заключен давно и на пять миллионов, а тот что на миллион — недавно… Халява не пройдет…
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