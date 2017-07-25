Болельщики о Карпине: «Арарат», «Армавир» или «Спартак»?

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ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ: «ЕСЛИ “ТОСНО” ЗАКРЕПИТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ, ПОСТРОИМ ДЛЯ КЛУБА СТАДИОН».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что если «Тосно» сможет закрепиться в премьер-лиге, клубу построят стадион. Он также добавил, что Санкт-Петербург — оптимальное место для проведения домашних игр команды.

Напомним, что сейчас свои домашние матчи «Тосно» играет на «Петровском».

— На нынешний сезон мы договорились с губернатором Петербурга Полтавченко о том, что «Тосно» будет субарендатором «Петровского». Играть за пределами области команде не придется, — приводит «Спорт уик-энд» слова Дрозденко. — Вопрос о стадионе для команды мне задают часто. Признаюсь честно: на ближайшие годы в наших планах нет строительства стадиона, отвечающего требованиям РФПЛ.

В плане логистики Петербург — оптимальное место для проведения домашних игр «Тосно». Со своей стороны пообещал представителям «Тосно», что стадион будет построен, если команда сумеет закрепиться в премьер-лиге.

nikel.: Оо! Будет вторая серия кина «Строительство стадиона в С. Петербурге»?

Вед.

nikel.: Как научитесь плавать, так и воду в бассейн нальем!

splash174: И ведь построят… к 2030 году.

Slim Taller: Этот стадион будет называться «Петровский».

old grumbler: Хороша ложка к обеду… Команда области не нужна — была бы нужна был бы уже стадион…

crazysun78: «Недальновидные» чиновники… Надо было в Тосно ЧМ-18 проводить…

mikeV: Ага, а если вылетит — то сломаем…

ЕВГЕНИЙ МУРАВЬЕВ: «СКОРЕЕ ВСЕГО В “ДИНАМО” ПОЯВЯТСЯ ДОЛГИ И ПО ЗАРПЛАТЕ».

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев подтвердил, что в клубе существуют задолженности по выплатам премиальных за выход в премьер-лигу. Также руководитель отметил, что у клуба могут появиться проблемы с выплатами зарплат игрокам.

— Для начала хочу еще раз повторить то, что уже было сказано ранее, — сказал Муравьев. — За последний год футбольный клуб погасил два больших долга перед кредиторами, в том числе и перед кипрской компанией. В данный момент у клуба нет внешних долгов. Что касается внутренних, то долги за прошлый сезон по премиальной части перед командой существуют. Более того, есть вероятность, что могут образоваться и задолженности по зарплате перед футболистами.

Эта тема обсуждалась между руководством клуба и командой. Игроки с пониманием отнеслись к тому, что задержки будут. Однако мы сделаем все возможное, чтобы снять этот вопрос. Будем искать возможности дополнительного финансирования. Без финансовых проблем в российском чемпионате мало кто обходится. Нужно время, чтобы окончательно стабилизировать финансовую обстановку в клубе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Евгений Муравьев: "Скорее всего, в "Динамо" появятся долги и по зарплате"<a href="https://t.co/3Lpnfl4RuT">https://t.co/3Lpnfl4RuT</a> <a href="https://t.co/ab5Bx973gw">pic.twitter.com/ab5Bx973gw</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/889402280159711232">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Sobakin94: Так может надо было сидеть в ПФЛ и не выпендриваться?

Русский: Хех. Кажется, результат Динамо в этом сезоне уже известен))).

Спринт: Сезон только начался, а руководитель заявляет — мол готовьтесь — зарплаты не будет. Как команду с долгами, и без внятного финансирования допускают играть в высшем дивизионе.

Келофин: Похоже, они готовились только к матчу со Спартаком… Все остальное им уже не интересно.

ПОЧЕМУ КАРПИН УШЕЛ С «МАТЧ ТВ».

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол, информирует пресс-служба «Матч ТВ». С февраля 2017 года специалист занимал должность главного редактора футбольных трансляций телеканала. 31 июля — последний рабочий день Карпина на канале.

— Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций, — сказал Карпин. — Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Карпин прекратил работу на "Матч ТВ"? <a href="https://t.co/Lnu4e1wcFB">https://t.co/Lnu4e1wcFB</a> <a href="https://t.co/TS1gCDBRPB">pic.twitter.com/TS1gCDBRPB</a></p>— Спорт на ТВ (@sport_na_tv) <a href="https://twitter.com/sport_na_tv/status/889478431926353921">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Millwall82: Похоже Федун не простил 2 ничьи Каррере))) Посмотрел «Тотальный разбор» и решил вновь пригласить Карпина) Ну логично же))).

Shpasic: Арарат, Армавир или Спартак?

defender8: Не знаю, какие поводы у Валерия Георгиевича, но канал потерял отличного профи, не жующего слова, лишенного ложного пафоса, любящего правду.

Korrektor: Жаль, адекватный комментатор был.

Совва: Спортивным директором в Спартак пойдет)).

Spetrov: Жаль. Отличные разборы матчей были.

Баламошка: А комментатор из него хороший получился. Лет через 20, когда выиграет все трофеи с Реалом, вернется.

СУД ЗАПРЕТИЛ «РУБИНУ» ПРОДАВАТЬ КАНУННИКОВА.

Генеральный акционер «Рубина» обратился в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового договора, сообщает сайт Авиастроительного районного суда Казани. В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, однако суть иска состоит в том, что акционер может недополучить компенсацию в размере пяти миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Максим Канунников может перейти в «Спартак», сумма трансфера оценивалась в пять миллионов евро. Издание «Реальное время» уверенно, что речь идет именно об этой сделке.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 2 августа 2017 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Суд запретил "Рубину" продавать Канунникова<a href="https://t.co/CrruGGUguO">https://t.co/CrruGGUguO</a> <a href="https://t.co/qjyVjOJwnU">pic.twitter.com/qjyVjOJwnU</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/889471513073786881">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Millwall82: Икра так и не дошла до Федуна)))) Хотя если Каннуников икра, видимо все действительно плохо))).

Jean4: Только бы не состоялся этот переход, аж в дрожь бросает от такого «усиления». =))).

old grumbler: Контракт был заключен давно и на пять миллионов, а тот что на миллион — недавно… Халява не пройдет…