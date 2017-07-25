Эктор Бракамонте: А вы не знали, что Слуцкий говорит по-испански? Мы встречали вместе Новый год

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ЛЕОНИД — ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

— Дела у меня отлично, — начал Бракамонте, которому я дозвонился в Аргентину. — Для своих 39 лет чувствую себя великолепно. Тренирую ребят 2000 года рождения в «Бока Хуниорс». Играем в чемпионате страны по этому возрасту. Набираю опыт, очень нравится. Клуб отлично относится ко мне, а так как я — фанат «Боки», то вообще счастлив. Еще веду программу на телевидении. Каждый четверг выхожу в эфир, это передача о футболе. Занят, конечно, свободного времени мало.

— Последняя страна, которую вы посетили?

— В прошлом декабре ездил с семьей отдыхать в Бразилию. А до этого побывал в России — играл за команду артистов на выставочном мероприятии. Повидал много старых друзей.

— А со Слуцким вы на связи?

— Да-да, постоянно списываюсь с Леонидом и не только. Мы встретили вместе Новый год.

— Вот как?

— В последний день 2016 года, 31 декабря, здесь, у меня дома, в Аргентине! Посидели, поужинали, вспомнили былое. Там был Леонид и другие друзья из России. Я горжусь, что работал с этим тренером, а теперь рад называть себя его другом. Совсем не удивлен его прогрессу. Отличный специалист, классный человек. «Халл» — новое и очень интересное приключение. Самое главное, что Леонид — человек дела, не ждет, а делает. Англия для Слуцкого — вызов, к которому он давно стремился. Кстати, несмотря на вылет с чемпионата Европы, считаю, что Леонид хорошо поработал со сборной России. Во всяком случае лично для себя получил важный опыт.

— Слышали, как Слуцкий говорит по-английски?

— А вы знаете, что он не только этот язык знает? Со мной, например, может перекинуться парой слов по-испански, бразильским легионерам делал внушения на португальском. Леонид всегда хотел понимать футболистов. Отсюда и классная атмосфера в его командах.

Леонид СЛУЦКИЙ и Эктор БРАКАМОНТЕ. Спорт-Экспресс

ДРИУССИ И КАВЕНАГИ — РАЗНЫЕ

— Аргентинцы Паредес и Дриусси — главные новички лета в РФПЛ. Что скажете о них?

— Два молодых футболиста, на самом деле они делают только свои первые шаги в большом, серьезном футболе. Но несмотря на молодость, оба достаточно крепкие ребята, и проблем в спортивном смысле у них быть не должно. Вы и сами видите, как они начали. Думаю, и Дриусси, и у Паредеса все получится. Главное — быстро адаптироваться к российскому футболу.

— У аргентинцев в России с этим часто возникают сложности.

— Не у всех!

— Это точно, не вас имею в виду. И все-таки.

— Мне кажется, все мы, ребята из Аргентины, сталкивались с одной и той же проблемой. В вашем футболе у нас было гораздо меньше простора. Некоторые игроки просто не могли показать свои сильные стороны, потому что не понимали, что делать, когда все так плотно и жестко. Плюс бытовые сложности, незнакомая культура. Кто-то так и не раскрылся.

— Например, Фернандо Кавенаги. Как вам кажется, Дриусси на него похож?

— Не очень. Вообще у Фернандо странная история. К нему хорошо относились в клубе, по своим качествам он — бомбардир от Бога, все умеет, но вот именно в «Спартаке» отчего-то не получилось. Кстати, Дриусси отличается от Кавенаги. Себастьян, к примеру, более скоростной. Другое дело, что от него ждут так же много, как в «Спартаке» от Фернандо. В этом сходство есть. Плюс принадлежность к «Ривер Плейт». Надеюсь, что в «Зените» Себастьяну помогут быстро адаптироваться, и сам он не загрустит.

— Что вы делали, чтобы этого не произошло?

— На футболе концентрировался, с ребятами общался. Я вообще парень компанейский. Кстати, мы, аргентинцы из разных команд — из «Спартака», из «Сатурна» — жили рядом. Вместе ходили ужинать, смотрели футбол, помогали друг другу. А так, сначала было грустно, ведь я оставил на родине жену с трехмесячным ребенком. Скучал страшно.

— Ваш совет Дриусси?

— Просто наслаждайся футболом и будь счастлив!

— Мы недавно составили рейтинг лучших аргентинцев в чемпионате России. Кого бы вы в него включили?

— Чори Домингес точно там был бы. Несомненно, Ансальди и Рольфи Монтенегро, пусть и недолго у вас выступал. Еще Нико Павлович. Именно он, кстати, был чуть ли не первым аргентинцем в России и потом рассказал всем, что не так уж это страшно, что здесь играют в хороший футбол. Короче говоря, рекламировал русский чемпионат.

— Кто станет чемпионом России-2018?

— Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».

— На чемпионат мира в следующем году приедете?

— Очень этого хочу. Если «Бока Хуниорс» отпустит на несколько дней, обязательно прилечу!