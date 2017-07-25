Эктор Бракамонте: А вы не знали, что Слуцкий говорит по-испански? Мы встречали вместе Новый год
Бывший нападающий «Москвы», один из самых успешных аргентинцев в российском футболе, рассказал, почему у его любимого тренера получится в Англии, а также дал совет аргентинским новичкам «Зенита».
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ЛЕОНИД — ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
— Дела у меня отлично, — начал Бракамонте, которому я дозвонился в Аргентину. — Для своих 39 лет чувствую себя великолепно. Тренирую ребят 2000 года рождения в «Бока Хуниорс». Играем в чемпионате страны по этому возрасту. Набираю опыт, очень нравится. Клуб отлично относится ко мне, а так как я — фанат «Боки», то вообще счастлив. Еще веду программу на телевидении. Каждый четверг выхожу в эфир, это передача о футболе. Занят, конечно, свободного времени мало.
— Последняя страна, которую вы посетили?
— В прошлом декабре ездил с семьей отдыхать в Бразилию. А до этого побывал в России — играл за команду артистов на выставочном мероприятии. Повидал много старых друзей.
— А со Слуцким вы на связи?
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— Вот как?
— В последний день 2016 года, 31 декабря, здесь, у меня дома, в Аргентине! Посидели, поужинали, вспомнили былое. Там был Леонид и другие друзья из России. Я горжусь, что работал с этим тренером, а теперь рад называть себя его другом. Совсем не удивлен его прогрессу. Отличный специалист, классный человек. «Халл» — новое и очень интересное приключение. Самое главное, что Леонид — человек дела, не ждет, а делает. Англия для Слуцкого — вызов, к которому он давно стремился. Кстати, несмотря на вылет с чемпионата Европы, считаю, что Леонид хорошо поработал со сборной России. Во всяком случае лично для себя получил важный опыт.
— Слышали, как Слуцкий говорит
— А вы знаете, что он не только этот язык знает? Со мной, например, может перекинуться парой слов
ДРИУССИ И КАВЕНАГИ — РАЗНЫЕ
— Аргентинцы Паредес и Дриусси — главные новички лета в РФПЛ. Что скажете о них?
— Два молодых футболиста, на самом деле они делают только свои первые шаги в большом, серьезном футболе. Но несмотря на молодость, оба достаточно крепкие ребята, и проблем в спортивном смысле у них быть не должно. Вы и сами видите, как они начали. Думаю, и Дриусси, и у Паредеса все получится. Главное — быстро адаптироваться к российскому футболу.
— У аргентинцев в России с этим часто возникают сложности.
— Не у всех!
— Это точно, не вас имею в виду. И
— Мне кажется, все мы, ребята из Аргентины, сталкивались с одной и той же проблемой. В вашем футболе у нас было гораздо меньше простора. Некоторые игроки просто не могли показать свои сильные стороны, потому что не понимали, что делать, когда все так плотно и жестко. Плюс бытовые сложности, незнакомая культура.
— Например, Фернандо Кавенаги. Как вам кажется, Дриусси на него похож?
— Не очень. Вообще у Фернандо странная история. К нему хорошо относились в клубе, по своим качествам он — бомбардир от Бога, все умеет, но вот именно в «Спартаке»
— Что вы делали, чтобы этого не произошло?
— На футболе концентрировался, с ребятами общался. Я вообще парень компанейский. Кстати, мы, аргентинцы из разных команд — из «Спартака», из «Сатурна» — жили рядом. Вместе ходили ужинать, смотрели футбол, помогали друг другу. А так, сначала было грустно, ведь я оставил на родине жену с трехмесячным ребенком. Скучал страшно.
— Ваш совет Дриусси?
— Просто наслаждайся футболом и будь счастлив!
— Мы недавно составили рейтинг лучших аргентинцев в чемпионате России. Кого бы вы в него включили?
— Чори Домингес точно там был бы. Несомненно, Ансальди и Рольфи Монтенегро, пусть и недолго у вас выступал. Еще Нико Павлович. Именно он, кстати, был чуть ли не первым аргентинцем в России и потом рассказал всем, что не так уж это страшно, что здесь играют в хороший футбол. Короче говоря, рекламировал русский чемпионат.
— Кто станет чемпионом России-2018?
— Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».
— На чемпионат мира в следующем году приедете?
— Очень этого хочу. Если «Бока Хуниорс» отпустит на несколько дней, обязательно прилечу!