Карпин сообщил, что не имеет конкретных предложений по тренерской работе в футболе
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин не имеет конкретных предложений по работе футбольным тренером. Его слова приводит сайт «Матч ТВ».
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Ранее Карпин заявил, что покидает должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» ради тренерской деятельности.
«Ничего конкретного на данный момент нет», — сказал Карпин.
На сайте «Матч ТВ» отмечается, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале. Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ» с февраля 2017 года, в 2016-м работал на телеканале футбольным экспертом.
Ранее он являлся главным тренером «Спартака» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорки» (2014−2015), «Торпедо» из Армавира (2015−2016). Под руководством Карпина «Спартака» дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).
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