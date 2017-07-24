Матч скоро начнётся! Кого может возглавить Валерий Карпин?
Валерий Карпин покинул «Матч ТВ», чтобы возобновить тренерскую карьеру. Какие варианты могут быть сейчас у 48-летнего специалиста?
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РФПЛ
«Тосно»
Понятно, что для Карпина лучшим вариантом было бы возвращение в российскую
«Ростов»
В прошлом сезоне Карпин уже был близок к тому, чтобы возглавить ростовскую команду. Когда уход Курбана Бердыева казался делом решённым, в качестве его сменщика назывались как раз Карпин и Леонид Кучук, который и пришёл на место Бердыева этим летом. «Ростов» начал нынешний чемпионат России не очень удачно: не сумел победить «Урал», а затем впервые за два с лишним года проиграл на своём поле — «Ахмату» со счётом 0:1. В Ростове привыкли к победам любимой команды, так что в случае поражения в гостевой игре 3-го тура в Перми у боссов клуба появятся вопросы к Кучуку. Нельзя превращаться в аутсайдера, несмотря ни на какие кадровые обстоятельства. Кстати, в заявке «Ростова» присутствуют Сергей Песьяков, Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, игравшие у Карпина в «Спартаке».
ФНЛ
Последним местом футбольной работы Карпина был клуб из ФНЛ, так что спецификой подэлитного дивизиона его не напугаешь. В этой лиге также есть команды, от которых в дебюте сезона ждали большего. К примеру, два поражения в трёх турах потерпел стремящийся вернуться в РФПЛ «Оренбург». А в следующем туре — тяжёлый выезд в Красноярск. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев может поспособствовать победой назначению Карпина. Не очень удачно начал чемпионат и крепкий по прошлому сезону «Факел», впрочем, финансовая ситуация в клубе из Воронежа оставляет желать лучшего.
Казахстан
Клуб из бывшего СССР — тоже отличный вариант для российского специалиста. Особенно если этот клуб обладает достаточно хорошим бюджетом, а местный чемпионат для популяризации нуждается в фигурах калибра Карпина. Не исключено, что Валерий Георгиевич уже получил предложение из Казахстана. Сейчас в поисках главного тренера находится «Кайрат» из
Эстония
А вдруг Валерия Георгиевича потянуло на историческую родину? В Нарве Карпин родился, в Нарве и женился — на Дарье Гордеевой в июне 2017-го. Правда, позиция главного тренера местного клуба «Транс-Нарва» занята отцом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, но бывшего главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», наверное, в любом случае привлекают более яркие проекты. Например, работа со сборной Эстонии, которая на данный момент занимает пятое место в отборочном цикле ЧМ-2018 с
Испания
Несомненно, Карпин изучает и варианты продолжения тренерской карьеры в Испании. В этой стране он, будучи игроком, выступал много лет, а в сезоне-2014/15 возглавлял «Мальорку». Знает испанский язык, владеет там недвижимостью. Вряд ли сегодня в Испании есть большой спрос на тренера Карпина, однако заработанное имя и связи способны помочь ему найти команду вроде той же «Мальорки». Было бы интересно вновь понаблюдать за работой Карпина в Сегунде, за его своеобразным противостоянием с Леонидом Слуцким, который теперь тоже работает во второй по силе лиге топового европейского чемпионата.
Бонус
«Спартак» и «Арарат»
В жизни случаются самые удивительные повороты. Быть может, Карпин получил приглашение от
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