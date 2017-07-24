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https://sport.mail.ru/news/football/30480686/
24 июля 2017, 20:00 | Футбол | Чемпионат.com

Уткин: Комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ».

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного редактора футбольных трансляций Матч ТВ. Увеличить
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«Расставанием Валерия Карпина и «Матча» я расстроен, но факт меня не удивил. Комментарий «Матча» не выдерживает критики. Ради тренерской работы Карпин, конечно же, ушёл бы. Но если бы это была такая работа, которая требует отмены эфира передачи («Тотальный разбор», сегодня, если не путаю), то тогда мы бы уже знали о назначении. Этак, когда уйдёт с сайта Евгений Дзичковский (мало ли), можно будет сказать, что ему полковника дали и он не устоял.

Я всегда сторонюсь инсайдов. Поэтому у меня только вывод. Он не нов. Если есть главное медиа на целом направлении, оно или объединяет лучшие силы и находит компромисс с разными, взаимоисключающими порой фигурами, и тогда оно сильнО и выполняет свою задачу, или… Обратное формулировать нет необходимости. В любом другом случае это медиа просто не главное и не центральное. А со временем и ненужное, — отметил Уткин в Telegram.
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