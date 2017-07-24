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24 июля 2017, 17:49 | Футбол | ТАСС

Карпин сообщил, что покинул «Матч ТВ» ради тренерской деятельности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин покинул должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» ради тренерской деятельности. Об этом сообщил Карпин, которого цитирует сайт «Матч ТВ».

Бывший главный тренер Спартака рассказал что в последнее время он стал скучать по большому футболу. Увеличить
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«Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу, — сказал Карпин. — Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь, я тренер».

На сайте «Матч ТВ» отмечается, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале.

Карпин занимает должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ» с февраля 2017 года, в 2016-м работал на телеканале футбольным экспертом.

Ранее он являлся главным тренером «Спартака» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорки» (2014−2015), «Торпедо» из Армавира (2015−2016). Под руководством Карпина «Спартака» дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).
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