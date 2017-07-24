Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ», сообщили агентству «Р-Спорт» сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
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Видимо, что-то случилось...
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О назначении Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала было объявлено в феврале 2017 года.
«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник агентства.
Карпин в телефонном разговоре с «Р-Спорт» не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.
Ранее «Матч ТВ» покинул целый ряд
Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо», которое под его руководством вылетело из Футбольной национальной лиги. Также специалист на протяжении полугода возглавлял испанскую «Мальорку». В 2008 году Карпин стал генеральным директором московского «Спартака», а в 2009 после увольнения Микаэля Лаудрупа стал совмещать посты гендиректора и главного тренера «красно-белых». Вместе со «Спартаком» Карпин становился серебряным призером чемпионата России в 2009 и 2012 годах. Специалист покинул «Спартак» весной 2014 года.
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