Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»

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О назначении Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала было объявлено в феврале 2017 года.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник агентства.

Карпин в телефонном разговоре с «Р-Спорт» не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.

Ранее «Матч ТВ» покинул целый ряд топ-менеджеров и комментаторов.

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо», которое под его руководством вылетело из Футбольной национальной лиги. Также специалист на протяжении полугода возглавлял испанскую «Мальорку». В 2008 году Карпин стал генеральным директором московского «Спартака», а в 2009 после увольнения Микаэля Лаудрупа стал совмещать посты гендиректора и главного тренера «красно-белых». Вместе со «Спартаком» Карпин становился серебряным призером чемпионата России в 2009 и 2012 годах. Специалист покинул «Спартак» весной 2014 года.