Суд запретил трансфер Канунникова в «Спартак»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Авиастроительный районный суд Казани принял к производству иск ПАО «Казаньоргсинтез» как генерального спонсора ФК «Рубин» к футболисту Максиму Канунникову. Также запрещен трансфер игрока в любой клуб, сообщается на официальном сайте суда.

ПАО «Казаньоргсинтез» обратилось в суд с иском признать недействительным приложение к трудовому договору футболиста «Рубина» Максима Канунникова, которое сам игрок предоставил в клуб. Согласно контракту Канунникова с клубом сумма отступных за его переход составляет 6 миллионов евро, а в упомянутом выше приложении фигурирует сумма в 1 миллион евро.

Причем, контракт Канунникова в 2014 году подписан тогдашним гендиректором «Рубина» Айдаром Гараевым, а допсоглашение с той же датой завизировано другим лицом. Поэтому при трансфере футболиста в любой другой клуб (Канунниковым сейчас активно интересуется «Спартак») «Рубин» может недополучить в свой бюджет 5 миллионов евро.

Первое судебное заседание по этому иску назначено на 2 августа. Также суд удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер: «Рубину» запрещено производить увольнение футболиста. Кроме того, РФС, РФПЛ и ФНЛ запрещено производить любые регистрационные действия в отношении футболиста, а юрисдикционным органам РФС — рассматривать и принимать решения по спорам с участием футболиста и ФК «Рубин».