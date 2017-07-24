В Челябинске пройдет турнир памяти трагически погибшего фаната «Трактора» Виталия Спиридонова

Память погибшего фаната «Трактора» почтут пять футбольных команд города: «Сектор А», КБТ, «Мечел», СБГ и «Седые». Мемориал пройдет 29 июля на площадке за ареной «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало в 12:00 часов.

Напомним, трагическая ссора произошла в ночь на четвертое августа 2015 года возле бара «Топка» по улице Сони Кривой. Между Виталием Спиридоновым и Камелем Джаниловым. После драки Виталий Спиридонов был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в реанимацию. Камель Джамилов с места происшествия скрылся. Драка была заснята камерами наблюдения. Дело получило большой резонанс. Джамилов был задержан в ночь на 12 августа. Виталий Спиридонов скончался в больнице 19 августа.

Областной суд назначил Джамилову наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет в колонии строгого режима действия.