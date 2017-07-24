В Челябинске пройдет турнир памяти трагически погибшего фаната «Трактора» Виталия Спиридонова
Почтут память
по-спортивному. В Челябинске пройдет турнир памяти трагически погибшего фаната «Трактора» Виталия Спиридонова.
Память погибшего фаната «Трактора» почтут пять футбольных команд города: «Сектор А», КБТ, «Мечел», СБГ и «Седые». Мемориал пройдет 29 июля на площадке за ареной «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало в 12:00 часов.
Напомним, трагическая ссора произошла в ночь на четвертое августа 2015 года возле бара «Топка» по улице Сони Кривой. Между Виталием Спиридоновым и Камелем Джаниловым. После драки Виталий Спиридонов был госпитализирован с открытой
Областной суд назначил Джамилову наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет в колонии строгого режима действия.
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