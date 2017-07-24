Фанаты ФК «Енисей» осыпали новосибирский стадион деньгами

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Доллары, евро и рубли были распечатаны на принтере. Болельщики протестовали против платных билетов на гостевую трибуну. Такое решение было принято новосибирским клубом. Раньше вход — для красноярских фанатов — был бесплатным.

Впрочем, как и для новосибирцев, во время матчей в Красноярске. Добавим, что «Енисей» выкупил билеты для своей группы поддержки. Пообещали, что для жителей Новосибирска вход на матчи в Красноярске останется свободным.

Сама же игра закончилась поражением «Сибири». На 74-ой минуте матча игрок «Енисея» Константин Гарбуз забил единственный мяч за всю встречу. Следующий домашний матч футбольный клуб «Сибирь» проведет 30-го июля против воронежского «Факела».