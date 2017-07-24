Болельщики: Без багажа Аленичева далеко не уехать!
Еще одна ничья «Спартака», контракт Неймара с «ПСЖ» и интервью известного комментатора Геннадия Орлова — самые обсуждаемые темы воскресенья.
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«УФА» — «СПАРТАК»: ПЕРВЫЕ 0:0 КАРРЕРЫ.
«Спартак» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Команды голов не забили. Для чемпионов страны это вторая ничья на старте премьер-лиги-2017/18. «Спартак» впервые под руководством Массимо Карреры сыграл 0:0.
Rusfed2.0: Ну что там, когда Лига Чемпионов?
Русский: Да уж. Дикая пробуксовка на старте сезона. А впереди Краснодар, Зенит и ЦСКА…
Помпей: В народе теперь это будут называть «карернулись»))).
Abs68: без багажа Аленичева далеко не уехать!
Suff1x: в Лиге чемпионов нет лимита и там будет другая команда…
НЕЙМАР СОГЛАСОВАЛ ШЕСТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С «ПСЖ».
Нападающий Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Marca. Соглашение будет рассчитано на шесть лет. Сегодня отец футболиста провел встречу со спортивным директором парижан Артеро Энрике и членом правления Софи Джорданом, где обсудил последние детали сделки.
Ddf: Неймар в тени Месси, Ирвинг в тени Джеймса. Прям
Berkut-7: Зато помнится Краснодар наказали за нарушение файер плей, а тут по 200 сотни лямов тратят и ничего, все молчат)).
BoRussia:
Геннадий ОРЛОВ: «КОГДА БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ “ЗЕНИТ”? Я — В ОЧЕРЕДИ».
Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи «Зенита» в этом сезоне. Напомним, что на первых двух играх питерцев в нынешнем чемпионате он не работал.
— В этом сезоне идет ротация комментаторов, — заметил Орлов. — Но я стою в очереди, я в обойме.
Митяй Антибомж: Геннадий Сергеевич, верим!
Новоуепинни: а номерки в шесть утра выдают? Кто последний записался? За вами.
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