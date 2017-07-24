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https://sport.mail.ru/news/football/30472974/
24 июля 2017, 8:58 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Без багажа Аленичева далеко не уехать!

Еще одна ничья «Спартака», контракт Неймара с «ПСЖ» и интервью известного комментатора Геннадия Орлова — самые обсуждаемые темы воскресенья.

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«УФА» — «СПАРТАК»: ПЕРВЫЕ 0:0 КАРРЕРЫ.

«Спартак» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Команды голов не забили. Для чемпионов страны это вторая ничья на старте премьер-лиги-2017/18. «Спартак» впервые под руководством Массимо Карреры сыграл 0:0.

Rusfed2.0: Ну что там, когда Лига Чемпионов?

Русский: Да уж. Дикая пробуксовка на старте сезона. А впереди Краснодар, Зенит и ЦСКА…

Помпей: В народе теперь это будут называть «карернулись»))).

Abs68: без багажа Аленичева далеко не уехать!

Suff1x: в Лиге чемпионов нет лимита и там будет другая команда…

НЕЙМАР СОГЛАСОВАЛ ШЕСТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С «ПСЖ».

Нападающий Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Marca. Соглашение будет рассчитано на шесть лет. Сегодня отец футболиста провел встречу со спортивным директором парижан Артеро Энрике и членом правления Софи Джорданом, где обсудил последние детали сделки.

Ddf: Неймар в тени Месси, Ирвинг в тени Джеймса. Прям какой-то блокбастер лета «Выход из тени» в двух актах.

Berkut-7: Зато помнится Краснодар наказали за нарушение файер плей, а тут по 200 сотни лямов тратят и ничего, все молчат)).

BoRussia: фэйр-плей???

Геннадий ОРЛОВ: «КОГДА БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ “ЗЕНИТ”? Я — В ОЧЕРЕДИ».

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи «Зенита» в этом сезоне. Напомним, что на первых двух играх питерцев в нынешнем чемпионате он не работал.

— В этом сезоне идет ротация комментаторов, — заметил Орлов. — Но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед.

Митяй Антибомж: Геннадий Сергеевич, верим!

Новоуепинни: а номерки в шесть утра выдают? Кто последний записался? За вами.

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