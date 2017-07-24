Болельщики: Без багажа Аленичева далеко не уехать!

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«УФА» — «СПАРТАК»: ПЕРВЫЕ 0:0 КАРРЕРЫ.

«Спартак» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Команды голов не забили. Для чемпионов страны это вторая ничья на старте премьер-лиги-2017/18. «Спартак» впервые под руководством Массимо Карреры сыграл 0:0.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как вам Петкович? Довольны новичком?</p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/889129591511691264">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Rusfed2.0: Ну что там, когда Лига Чемпионов?

Русский: Да уж. Дикая пробуксовка на старте сезона. А впереди Краснодар, Зенит и ЦСКА…

Помпей: В народе теперь это будут называть «карернулись»))).

Abs68: без багажа Аленичева далеко не уехать!

Suff1x: в Лиге чемпионов нет лимита и там будет другая команда…

НЕЙМАР СОГЛАСОВАЛ ШЕСТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С «ПСЖ».

Нападающий Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Marca. Соглашение будет рассчитано на шесть лет. Сегодня отец футболиста провел встречу со спортивным директором парижан Артеро Энрике и членом правления Софи Джорданом, где обсудил последние детали сделки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А вот что сказал Пике... Se queda... Остается... <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80?src=hash">#Неймар</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%A1%D0%96?src=hash">#ПСЖ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0?src=hash">#Барселона</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5?src=hash">#Пике</a> <a href="https://t.co/ai8unKXQdu">pic.twitter.com/ai8unKXQdu</a></p>— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE/status/889236024660037633">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ddf: Неймар в тени Месси, Ирвинг в тени Джеймса. Прям какой-то блокбастер лета «Выход из тени» в двух актах.

Berkut-7: Зато помнится Краснодар наказали за нарушение файер плей, а тут по 200 сотни лямов тратят и ничего, все молчат)).

BoRussia: фэйр-плей? ??

Геннадий ОРЛОВ: «КОГДА БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ “ЗЕНИТ”? Я — В ОЧЕРЕДИ».

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи «Зенита» в этом сезоне. Напомним, что на первых двух играх питерцев в нынешнем чемпионате он не работал.

— В этом сезоне идет ротация комментаторов, — заметил Орлов. — Но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Геннадий Орлов: "Когда буду комментировать "Зенит"? Я - в очереди"<a href="https://t.co/uyrnNYGm45">https://t.co/uyrnNYGm45</a> <a href="https://t.co/Da9q85aZyx">pic.twitter.com/Da9q85aZyx</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/889032373563686912">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Митяй Антибомж: Геннадий Сергеевич, верим!

Новоуепинни: а номерки в шесть утра выдают? Кто последний записался? За вами.