В Германии и США ввели видеоповторы. А почему медлят РФС и РФПЛ?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НЕМЦЫ РАЗМЕСТЯТ ВАР В ОДНОМ ЦЕНТРЕ В КЕЛЬНЕ

Германская футбольная лига провела презентацию центра для видеоарбитров (ВАР), который создали в Кельне. Именно там разместят всех видеоассистентов, которые в середине августа приступят к работе на матчах чемпионата Германии-2017/18. В зале площадью примерно 100 квадратных метров смогут одновременно трудиться шесть ВАР. Помещение выделил Кельнский телецентр.

В эксперименте, который проводится с разрешения Международной федерации футбола и Международного совета футбольных ассоциаций, будут задействованы все 23 арбитра бундеслиги, прошедших соответствующую подготовку. Каждому из видеоассистентов выделят по два технических эксперта, которые помогут ускорить изучение видеозаписи. Технологическую поддержку оказывает компания Hawk-Eye. Именно она в сезоне-2015/16 обеспечила Германскую футбольную лигу GLT — технологией для определения взятия ворот.

По статистике в 306 матчах бундеслиги в прошлом сезоне судьи допустили 104 ошибки в игровых эпизодах. 77 из них можно было исправить с помощью видеоассистентов.

АМЕРИКАНЦЫ НАНЯЛИ УЭББА

С марта этого года весь проект с видеоассистентами в США курирует Хоуард Уэбб, в недавнем прошлом известный английский арбитр, который до того, как стать профессиональным рефери совмещал судейство со службой в полиции.

На днях Уэбб провел очень интересный видеосеминар для американских журналистов и представителей МЛС, в течение часа подробно рассказав о всех нюансах эксперимента с видеоповторами.

Прежде всего, англичанин сообщил, что в ходе подготовительного периода, занявшего не один день, ВАР использовались в разных режимах в 90 матчах. Был проверен 701 эпизод — в среднем это случалось каждые десять минут. А после предварительной проверки видеоповторы изучались в 26 случаях — в среднем 0,36 раза за 90 минут.

Тем, кто полагает, что достаточно установить на стадионе камеры и компьютеры с соответствующим программным обеспечением, и можно начинать работу, сообщу: каждый из американских судей потратил на подготовку от сотни до несколько сотен часов. Как в офлайн (без общения с арбитром на поле), так и в онлайн режимах. Для получения необходимого опыта, выработки навыков использования видеотехнологий и обмена информацией с коллегами.

Без этого введение ВАР невозможно.

Уэбб не уточнил, каково минимально допустимое число камер, с которых поступает информация на мониторы видеоассистента или видеоассистентов. Это предстоит еще определить в ходе тестов на турнирах разных стран и разных конфедераций. Но очевидно, что три-пять камер — это катастрофически мало, а 40 — слишком много (такое число повторов невозможно посмотреть в течение ограниченного промежутка времени).

Кстати, о времени. В среднем на разбор спорного эпизода отнимает 2 минуты и 41 секунда. Сюда входит просмотр видеозаписи самим ВАР и изучение видеоповторов арбитром. Согласитесь, не так много, если речь идет о ключевом моменте матча. Тем более что потраченные минуты можно компенсировать, добавив время в конце тайма.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fu_YJJXpqfA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНГЛИЧАНИН «РАЗЖЕВАЛ» ВСЕ НЮАНСЫ

Напомню, что видеоассистентов собираются использовать в трех видах ситуаций, когда нужно определить:

— засчитать или не засчитать взятие ворот;.

— назначить или не назначить пенальти;.

— заслужил ли игрок прямой красной карточки (только прямой красной, а не второй желтой).

Кроме того, видеоповторы применяются в тех случаях, когда судья ошибочно показал желтую или красную карточку не тому футболисту.

Появился новый термин — АРР (атакующая фаза). Он относится к действиям наступающей команды со старта атаки. Видеоассистент просматривает все моменты, связанные со взятием ворот, назначением 11-метрового удара и удалений. При этом он изучает не только случившееся непосредственно в штрафной, где, к примеру, произошел фол, или то, как забивался гол. ВАР запускает видеозапись гораздо раньше — с того момента, когда команда начала атаку. Делается это для того, чтобы определить, не случались ли фолы на начальном этапе, не нарушил ли правила кто-то из игроков атакующей команды — до того, как сфолил защитник или мяч залетел в ворота.

Однако Уэбб подчеркнул, что видеоарбитров не касаются ситуации, когда атака пошла после выполнения штрафного или свободного удара по катящемуся мячу или после неправильного ввода мяча из аута. Следить за соблюдением всех этих правил — задача самого судьи. А вот видеоарбитр, например, может разглядеть, что, начиная атаку, защитник отобрал мяч, сыграв рукой.

«ОТКРУТИТЬ» МАТЧ НАЗАД НЕЛЬЗЯ

Уэбб сделал важное пояснение, касающееся возможности «открутить» матч назад. Если игра остановлена, ВАР при возникновении спорной ситуации должен как можно быстрее дать сигнал судье. А тот, в свою очередь, специальным жестом обязан показать игрокам, что не следует вводить мяч в игру — мол, начато изучение видеоповтора, которое невозможно осуществить в течение считанных секунд. В противном случае, если матч возобновился, вернуться к спорному моменту уже нельзя.

Возникал вопрос, каковы действия судьи, если выяснится, что он ошибочно не назначил пенальти, а оборонявшаяся команда, чей игрок совершил фол, быстро провела контратаку и забила гол. Англичанин заявил, что в этом случае взятие ворот необходимо отменить и все-таки назначить тот самый 11-метровый, который арбитр изначально проморгал. Непривычно? Да. Но только первое время. Тем более что подобные моменты возникают очень редко.

Те, кто смотрел игры Кубка конфедераций-2017, обратили внимание, что иногда вердикт видеоассистентов не был окончательным, и арбитр шел к монитору, установленному у поля, чтобы самому посмотреть повтор. Так будет и в МЛС. Что делать, если к судье бросятся игроки, которые попытаются оказать на него давление? Все, кто зайдет в зону просмотра, получат по предупреждению. А если со своими советами или требованиями туда же прибегут тренеры, врачи либо администраторы? Их рефери удалит за такое поведение на трибуну.

Как известно, выпрашивание у судьи желтой карточки для соперника (видели, наверное, такой жест поднятой рукой, имитирующий жест арбитра) рассматривается как неспортивное поведение и, по правилам, наказывается предупреждением. А как реагировать рефери на действия футболиста, рисующего двумя руками экран телевизора и таким образом призывающего судью прибегнуть к видеопросмотру? Уэбб заявил, что это тоже неспортивно и должно караться «горчичником».

РФС И РФПЛ

РФС и РФПЛ обозначили заинтересованность в проведении тестов в чемпионате России, поставив в известность ФИФА. Но как скоро ВАР появится у нас, и в какой форме пойдет эксперимент, пока сказать трудно. Необходимо провести комплекс мероприятий, включая подготовку арбитров, покупку необходимого оборудования и технологии, создание рабочих мест для видеоассистентов на стадионах или в отдельном специальном помещении (как в Германии). Все это занимает не один день.

Предположу, что эксперимент в России вряд ли стартует до конца года. Скорее всего, это случится уже после чемпионата мира. На котором снова, как и на Кубке конфедераций, применят видеоповторы. По крайней мере, на этом будет настаивать президент ФИФА Джанни Инфантино.