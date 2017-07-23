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23 июля 2017, 19:22 | Футбол | Чемпионат.com

Источник: Пашалич, которым интересуется «Спартак», не хочет играть в России

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич не хочет играть в России, сообщает Estadio Deportivo. По данным источника, московский «Спартак» и лондонский клуб достигли принципиального соглашения об аренде 22-летнего футболиста без опции выкупа, но сам хорват отказался принять предложение из России. До этого Пашалич не захотел продолжать карьеру в Греции и Турции.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалич</span> не хочет играть в России сообщает Estadio Deportivo. Увеличить
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Сообщается, что полузащитник планирует играть в Испании, а именно в «Бетисе», который заинтересован в нём.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан».

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