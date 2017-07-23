Источник: Пашалич, которым интересуется «Спартак», не хочет играть в России

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Сообщается, что полузащитник планирует играть в Испании, а именно в «Бетисе», который заинтересован в нём.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан».