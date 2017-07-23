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23 июля 2017, 15:42 | Футбол | РИА Новости

В Аргентине арбитр во время матча спас футболисту жизнь

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главный арбитр матча чемпионата Аргентины «Сан-Мигель» — «Дефенсорес Унидос» спас жизнь футболисту, сообщает Ole.

Исаис Олариаге во время игры столкнулся с соперником, начал биться в конвульсиях и потерял сознание. Судья Яэль Фалькон бросился к пострадавшему и оказал ему первую помощь.

По словам арбитра, он тут же поправил футболисту запавший язык, так как знал, что именно он зачастую становится причиной смерти.

После оказания первой помощи Олариаге увезли в больницу. Как рассказали врачи, своевременное вмешательство Фалькона спасло жизнь спортсмену.
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