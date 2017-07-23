В Аргентине арбитр во время матча спас футболисту жизнь
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главный арбитр матча чемпионата Аргентины «Сан-Мигель» — «Дефенсорес Унидос» спас жизнь футболисту, сообщает Ole.
Исаис Олариаге во время игры столкнулся с соперником, начал биться в конвульсиях и потерял сознание. Судья Яэль Фалькон бросился к пострадавшему и оказал ему первую помощь.
По словам арбитра, он тут же поправил футболисту запавший язык, так как знал, что именно он зачастую становится причиной смерти.
После оказания первой помощи Олариаге увезли в больницу. Как рассказали врачи, своевременное вмешательство Фалькона спасло жизнь спортсмену.
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