В Аргентине арбитр во время матча спас футболисту жизнь

Исаис Олариаге во время игры столкнулся с соперником, начал биться в конвульсиях и потерял сознание. Судья Яэль Фалькон бросился к пострадавшему и оказал ему первую помощь.

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По словам арбитра, он тут же поправил футболисту запавший язык, так как знал, что именно он зачастую становится причиной смерти.

После оказания первой помощи Олариаге увезли в больницу. Как рассказали врачи, своевременное вмешательство Фалькона спасло жизнь спортсмену.