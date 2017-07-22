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22 июля 2017, 20:36 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Кубань» на выезде потерпел поражение от «Волгаря»

«Кубань» 22 июля в матче 3-го тура первенства Футбольной национальной лиги разгромно проиграла «Волгарю».

Кубань 22 июля в матче 3-го тура первенства Футбольной национальной лиги разгромно проиграла Волгарю Увеличить
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Игра прошла в Астрахани и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Алексей Сутормин, Дмитрий Кабутов и Алексей Бабырь.

Следующий матч желто-зеленые проведут на своём поле 26 июля против ярославского «Шинника».

Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона команда Евгения Калешина разгромила «Томь», а затем уступила «Химкам».
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