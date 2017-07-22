ФК «Кубань» на выезде потерпел поражение от «Волгаря»
«Кубань» 22 июля в матче 3-го тура первенства Футбольной национальной лиги разгромно проиграла «Волгарю».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра прошла в Астрахани и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Алексей Сутормин, Дмитрий Кабутов и Алексей Бабырь.
Следующий матч
Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона команда Евгения Калешина разгромила «Томь», а затем уступила «Химкам».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter