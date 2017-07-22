Калининградская «Балтика» победила в очередном матче ФНЛ

Для 20-летнего игрока этот гол стал вторым в чемпионате.

Статистика матча:

Владение мячом — «Оренбург» 60%, «Балтика» 40%. Удары по воротам — «Оренбург» 9, «Балтика» 7. Удары в створ ворот — «Оренбург» 3, «Балтика» 5. Угловые — «Оренбург» 1, «Балтика» 1.