Калининградская «Балтика» победила в очередном матче ФНЛ
Калининградская «Балтика» в матче 3-го тура ФНЛ на выезде победила «Оренбург» с минимальным счётом. На 88-й минуте точным ударом в ворота соперника отметился защитник балтийцев Дмитрий Скопинцев.
Для 20-летнего игрока этот гол стал вторым в чемпионате.
Статистика матча:
Владение мячом — «Оренбург» 60%, «Балтика» 40%. Удары по воротам — «Оренбург» 9, «Балтика» 7. Удары в створ ворот — «Оренбург» 3, «Балтика» 5. Угловые — «Оренбург» 1, «Балтика» 1.
«В Оренбурге наша команда до этого ни разу не побеждала, а в последних трех играх и вовсе — неизменно уступала», — отмечает
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