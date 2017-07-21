Стоичков, Креспо и Карпин сыграют на турнире в Астане

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Турнир пройдет с 5 по 6 августа на «Астана Арене». На стадионе будут установлены борта, а также, согласно регламенту, все встречи будут сыграны на поле размером 48×24 метра с воротами 5×2 метра.

За главный приз соревнований будут бороться команды Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также сборная звезд. Участие в турнире примут такие именитые футболисты, как Александр Шовковский, Эрнан Креспо, Христо Стоичков (команда звезд), Фернанду Мейра, Манише (сборная Португалии), Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков (сборная России), Марко Дельвеккио, Анджело Ди Ливио (сборная Италии), Гвидо Бухвальд и Тим Боровски (сборная Германии). Главным судьей в финале станет глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка.