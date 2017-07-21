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https://sport.mail.ru/news/football/30460411/
21 июля 2017, 22:44 | Футбол | Газета.Ру

Стоичков, Креспо и Карпин сыграют на турнире в Астане

Легенды мирового и российского футбола примут участие в «Кубке Экспо — 2017», организованном в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Легенды мирового и российского футбола примут участие в Кубке <span class=error><span class=error>Экспо</span></span> — 2017 организованном в рамках международной выставки <span class=error><span class=error>ЭКСПО</span></span>-2017 которая проходит в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Турнир пройдет с 5 по 6 августа на «Астана Арене». На стадионе будут установлены борта, а также, согласно регламенту, все встречи будут сыграны на поле размером 48×24 метра с воротами 5×2 метра.

За главный приз соревнований будут бороться команды Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также сборная звезд. Участие в турнире примут такие именитые футболисты, как Александр Шовковский, Эрнан Креспо, Христо Стоичков (команда звезд), Фернанду Мейра, Манише (сборная Португалии), Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков (сборная России), Марко Дельвеккио, Анджело Ди Ливио (сборная Италии), Гвидо Бухвальд и Тим Боровски (сборная Германии). Главным судьей в финале станет глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка.

В первый день пройдут матчи группового этапа, во второй — встречи стадии плей-офф.
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