Ветераны «Торпедо» и сборной СССР сыграли вничью в матче в честь Стрельцова

Встреча прошла в пятницу на стадионе имени Стрельцова в Москве и завершилась вничью — 5:5.

В составе сборной СССР выступали Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Дмитрий Кузнецов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Аркадий Дворкович, Андрей Губернский и другие.

За «Торпедо» играли Владимир Гречнев, Владимир Леонченко, Игорь Колыванов, Виктор Булатов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин и другие.

Утром в пятницу состоялось возложение цветов к могиле Стрельцова на Ваганьковском кладбище, а позже — рядом с пятником на стадионе на Восточной улице. Перед матчем советник президента РФС Мирзоян сообщил, что идея проведения матча, посвященного Стрельцову, шла от Михаила Гершковича.

Стрельцов в 1956 году выиграл Олимпийские игры, становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка Советского Союза (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). В составе «Торпедо» Стрельцов играл в 1954—1958 и 1965−1970 годах.