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21 июля 2017, 11:48 | Футбол | ТАСС

Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда Стрельцова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле бывшего нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Позднее в пятницу на стадионе имени Э. А. Стрельцова состоится матч посвященный 80-летию со дня рождения футболиста. Увеличить
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Церемония прошла на Ваганьковском кладбище в Москве. В ней приняли участие Анзор Кавазашвили, Георгий Ярцев, Борис Игнатьев, Михаил Гершкович и другие ветераны советского футбола.

Позднее в пятницу на стадионе имени Э. А. Стрельцова состоится матч, посвященный 80-летию со дня рождения футболиста. В игре примут участие ветераны сборной СССР и московского «Торпедо».

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка Советского Союза (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского «Торпедо» (1954−1958 и 1965−1970).

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