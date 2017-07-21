Легендарный футболист Эдуард Стрельцов, которому 21 июля исполнилось бы 80 лет

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Ниже приводится биографическая справка.

Эдуард Анатольевич Стрельцов родился 21 июля 1937 года в городе Перово Московской области (ныне Москва). После окончания Великой Отечественной войны его отец — офицер разведки — не вернулся домой, поселившись с новой семьей в Киеве. Мать работала на заводе «Фрезер».

По окончании семи классов школы Эдуард Стрельцов начал трудовую деятельность слесарем-лекальщиком на заводе «Фрезер».

В футбол начал играть в 1951 году в юношеской команде завода «Фрезер».

В 1952 году Стрельцов был приглашен в юношескую команду московской футбольной команды «Торпедо».

В 1954—1958 годах играл в основном составе «Торпедо».

В 1958 году Эдуард Стрельцов, обвиненный в изнасиловании, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

В 1963 году он был условно-досрочно освобожден.

В 1963—1964 годах Стрельцов учился во ВТУЗе (Высшее техническое училище завода завода, ныне Московский государственный индустриальный университет) при ЗИЛе (Завод имени И. А. Лихачева), где обучение велось по очной системе в сочетании с производственной деятельностью на заводе.

В 1974 году окончил Малаховский филиал Смоленского государственного института физической культуры (ныне Московская государственная академия физической культуры), в 1982 году — Высшую школу тренеров.

В 1965 году Стрельцов вернулся в команду «Торпедо», где играл до 1970 года.

В чемпионатах СССР футболист провел 222 матча, забил 99 голов. За сборную СССР в 1955—1968 годах он провел 38 матчей, забил 25 голов.

Эдуард Стрельцов — чемпион Спартакиады народов СССР (1956, в составе сборной Москвы), чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, чемпион СССР (1965). Эдуард Стрельцов.

В списке лучших футболистов Европы 1957 года он занял седьмое место. Стрельцов является обладателем Кубка СССР (1968), стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1955) и был признан лучшим футболистом СССР (1967 и 1968).

За свою спортивную карьеру Стрельцов шесть раз входил в списки лучших футболистов сезона.

Он был удостоен звания Заслуженный мастер спорта СССР в 1957 году (снято, заново присвоено в 1967 году). Награжден орденом «Знак Почета».

В 1970 году из-за травмы футболист покинул большой спорт. По окончании карьеры Стрельцов работал тренером в спортивном клубе «Торпедо» и детской юношеской спортивной школы «Торпедо».

В 1982 году вышла в свет его книга мемуаров «Вижу поле».

22 июля 1990 года Эдуард Стрельцов скончался в Москве. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище. Сборная СССР по футболу.

В 1997 году имя Стрельцова было присвоено стадиону «Торпедо» в Москве (ныне Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова).

В честь Эдуарда Стрельцова была учреждена премия «Стрелец» — высшая индивидуальная награда российского футбола, вручавшаяся с 1997 по 2003 год.

Памятники футболисту были установлены в Москве на Ваганьковском кладбище у спортивного комплекса имени Стрельцова, а также на аллее Славы в Лужниках.

Эдуарду Стрельцову посвящены книги Александра Нилина «Стрельцов. Человек без локтей» из серии «Жизнь замечательных людей» и Андрея Сухомлинова «Эдуард Стрельцов. Трагедия великого футболиста».

Эдуард Стрельцов был дважды женат. У него двое детей — дочь Людмила и сын Игорь.