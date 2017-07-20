Испанский клуб включил Федора Смолова в список летних трансферов

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В конце декабря 2016 года Смолов был признан лучшим игроком 2016 года по версии РФС, РФПЛ и газеты «Спорт-Экспресс». В опросе, определявшем лучшего игрока чемпионата России, участвовали 16 менеджеров клубов, 16 тренеров, 16 журналистов, а также учтены результаты опроса болельщиков. На титул лучшего игрока года претендовали все футболисты, выступающие в чемпионате России, вне зависимости от национальности.

Также Смолов стал победителем традиционного опроса российских СМИ, организованного еженедельником «Футбол». В голосовании, определявшем лучшего футболиста года, приняли участие 308 журналистов российских изданий и представителей пресс-служб.

Профессиональную карьеру Смолов начал в московском «Динамо», которому принадлежал с 2007 по 2015 год. Столичная команда трижды отдавала форварда в аренду — в голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

В 2015 году нападающий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. На протяжении двух последних сезонов она становился лучшим бомбардиром чемпионата России — с 20 и 18 забитыми голами соотвественно. В восьми матчах Лиги Европы — 2016/2017 форвард забил шесть голов.

За сборную России Смолов выступает с 2012 года. Всего за национальную команду он провел 24 матча, забив восемь голов. На Кубке конфедераций-2017 нападающий стал автором одного из мячей в игре с Новой Зеландии (2:0).