«Балтика» презентовала новую форму для футболистов
У команды появился комплект формы цвета янтаря.
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ФК «Балтика» представила новую форму на предстоящий сезон. В презентационном фотосесии снялись вратарь Евгений Помазан и полевые футболисты Дмитрий Скопинцев, Никита Бурмистров, Сенин Себаи, сообщает
«Изменилась цветовая гамма основной домашней формы. Вместо
Впервые балтийцев одели в форму цвета янтаря — главного символа региона.
Отметим, что помимо эмблемы клуба теперь на футболке команды расположен герб Калининградской области.
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