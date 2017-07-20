«Балтика» презентовала новую форму для футболистов

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ФК «Балтика» представила новую форму на предстоящий сезон. В презентационном фотосесии снялись вратарь Евгений Помазан и полевые футболисты Дмитрий Скопинцев, Никита Бурмистров, Сенин Себаи, сообщает пресс-служба клуба.

«Изменилась цветовая гамма основной домашней формы. Вместо темно-синего цвета наша команда вернулась к светло-синему, под которым балтийцы выступали на заре своей истории — в 1950-х годах. Это цвет неба и бирюзовых волн Балтийского моря. Другой основной цвет остался неизменным — кристально белым, символом совершенства», — говорят в клуба.

Впервые балтийцев одели в форму цвета янтаря — главного символа региона.

Отметим, что помимо эмблемы клуба теперь на футболке команды расположен герб Калининградской области.