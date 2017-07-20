Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30438344/
20 июля 2017, 0:21 | Футбол | Р-Спорт

Московский «Спартак» может приобрести форварда «Вердера» Макса Крузе

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести нападающего бременского «Вердера» Макса Крузе, сообщает Bild.

По данным немецкого издания, сумма отступных в контракте 29-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. «Спартак» готов увеличить зарплату Крузе, которая сейчас со всеми бонусами составляет три миллиона евро.

В минувшем сезоне Крузе забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах бундеслиги. За национальную команду Германии форвард сыграл 14 встреч и отметился четырьмя голами.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Вердер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Лопырева и Басков сыграют свадьбу в Грозном 5 октября

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ