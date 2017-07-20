Московский «Спартак» может приобрести форварда «Вердера» Макса Крузе

По данным немецкого издания, сумма отступных в контракте 29-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. «Спартак» готов увеличить зарплату Крузе, которая сейчас со всеми бонусами составляет три миллиона евро.

В минувшем сезоне Крузе забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах бундеслиги. За национальную команду Германии форвард сыграл 14 встреч и отметился четырьмя голами.