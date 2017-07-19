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19 июля 2017, 23:58 | Футбол | Спорт-Экспресс

Агент Пашалича: Я веду переговоры со «Спартаком»

Агент игрока «Челси» Марио Пашалича, Марко Налетилич, заявил о том, что «Спартак» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику. Также он отметил, что помимо красно-белых на футболиста претендует еще несколько клубов.

Марко Налетилич заявил что Спартак проявляет интерес к хорватскому полузащитнику <span class=error>Челси</span> <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашаличу</span>. Увеличить
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— Я веду переговоры со «Спартаком», но на контакте и со многими другими клубами, — сказал Налетилич. — Пока нет ничего конкретного. «Спартак» проявил очень большой интерес. О возможных финансовых условиях сделки не имею права ничего говорить. Сейчас сам игрок вместе с «Челси» находится в Китае. Это все, что я сейчас могу сказать по этой ситуации.

22-летний футболист прошлый сезон провел в аренде в составе «Милана». На его счету 5 голов в 24 матчах чемпионата Италии. Также он выступал за «Хайдук», «Эльче» и «Монако». За «Челси», которому принадлежат права на хорвата, он не провел ни одной встречи.

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