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https://sport.mail.ru/news/football/30433150/
19 июля 2017, 17:35 | Футбол | Клопс.ru

«Балтика» заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА

Калининградская «Балтика» подписала контракт с атакующим полузащитником Никитой Бурмистровым. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Бурмистров является воспитанником калининградской школы футбола, но в достаточно раннем возрасте перебрался в систему столичного ЦСКА. В главной армейской команде дебютировал в 17 лет. Является бронзовым призёром чемпионата России и обладателем кубка страны сезона—2007/2008.

Позже выступал за «Луч-Энергию», «Шинник», «Амкар», «Анжи», ФК «Краснодар», «Томь», «Урал» и «Арсенал». В составе махачкалинского клуба принимал участие в Лиге Европы и сумел забить мяч в ворота норвежского «Тромсё».

Новый состав «Балтики» был объявлен перед стартом сезона, в начале июля. Гендиректор клуба Тимур Лепсая не исключал появления новых игроков до конца трансферной кампании, то есть до сентября.
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