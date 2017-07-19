Матч «Анжи» — «Амкар» будет судить Владислав Безбородов
Главным арбитром на матче 2 тура Чемпионата России по футболу между махачкалинской и пермской командами назначен судья FIFA Владислав Безбородов из
Санкт-Петербурга.
Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва). Инспектор матча Эдуард Малый (Волгоград).
Этот матч «Амкар» вновь проведет на выезде. Дата встречи — 21 июля, начало в 21:30 по пермскому времени. Дома болельщики увидят «Амкар» 30 июля. В 17:00 на стадионе «Звезда» начнется матч против «Ростова».
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