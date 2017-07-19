Победный дебют Слуцкого и усталость «Спартака». Главное — в обзоре дня
Суперкубок не повлиял на «Локомотив», «Спартаку» не хватило сил, Слуцкий одержал первую победу в Англии, а Обамейянг остался в «Боруссии».
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«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке
В матче 1-го тура российской
«Во втором тайме был физический спад
«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии
В матче первого тура российской
Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.
«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого
«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни. Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.
Агент Канунникова может получить от «Спартака» до € 4 млн подъёмных
Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников может стать игроком «Спартака» на этой неделе. Трансфер 26-летнего игрока может обойтись
В «Рубине» настаивают на € 6 млн согласно договору от 2014 года, в котором прописана именно такая сумма отступных. Игрок и агент настаивают на том, что Канунников может уйти за € 1 млн, так как в 2015 году подписал новый контракт, в одном из приложений которого была прописана именно такая сумма выкупа прав на футболиста. При этом документ был подписан неким третьим лицом. В клубе намерены провести доследственную проверку по данному факту.
Обамейянг останется в «Боруссии» Д
Нападающий дортмундской «Боруссии»
Кроме того, СМИ сообщили, что Обамейянг попал в сферу интересов «Челси», который готов заплатить за него £ 70 млн. К игроку проявлял интерес и «ПСЖ». Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.
Григорьев подписал контракт с «Уралом»
Полузащитник Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил официальный «Твиттер» екатеринбургской команды. Сегодня днём новичок клуба уже провёл в составе «Урала» первую тренировку.
Первую часть прошлого сезона Григорьев провёл в «Ростове», после этого 27-летний футболист выступал в «Оренбурге» на правах аренды, сыграв 16 матчей в Российской футбольной
Григорьев принадлежал «Ростову» с 2016 года. Ранее он также защищал цвета «Спартака», МИТОСа (Новочеркасск) и столичного «Локомотива».
Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»
Нападающий Антонио Кассано собрал специальную
Несколько часов назад появилась информация, что Кассано решил покинуть «Верону», с которой восемь дней назад подписал контракт. Ожидалось, что на сегодняшней