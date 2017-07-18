Стартовала продажа билетов на первый матч ФК «Краснодар» в Лиге Европы сезона-2017/18
В кассы стадиона футбольного клуба «Краснодар» 18 июля поступили билеты на первый матч команды в Лиге Европы сезона-2017/18.
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Стоимость билета соответствует стандартной цене на матчи российской премьер-лиги: минимальная цена — 150 рублей, место в
Как сообщали Юга.ру,
На билетах, приобретенных до 21 июля, не будет указано время матча и соперник, но они действительны при проходе на стадион, отметили в
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