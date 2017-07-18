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18 июля 2017, 17:42 | Футбол | ЮГА.ру

Стартовала продажа билетов на первый матч ФК «Краснодар» в Лиге Европы сезона-2017/18

В кассы стадиона футбольного клуба «Краснодар» 18 июля поступили билеты на первый матч команды в Лиге Европы сезона-2017/18.

В кассы стадиона футбольного клуба Краснодар 18 июля поступили билеты на первый матч команды в Лиге Европы сезона-2017/18. Увеличить
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Стоимость билета соответствует стандартной цене на матчи российской премьер-лиги: минимальная цена — 150 рублей, место в ВИП-ложе обойдется в 3 тыс. рублей. На матчах евротурнира будут действовать абонементы.

Как сообщали Юга.ру, черно-зеленые начнут выступление в Лиге Европы с 3‑го квалификационного раунда. Соперником краснодарцев станет победитель противостояния между словацким «Слованом» и датским «Люнгбю», он определится 20 июля. Первый матч «быки» проведут на своей арене 27 июля, ответная игра запланирована на 3 августа.

На билетах, приобретенных до 21 июля, не будет указано время матча и соперник, но они действительны при проходе на стадион, отметили в пресс-службе «Краснодара».
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