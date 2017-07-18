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18 июля 2017, 9:35 | Футбол | Чемпионат.com

Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу

В Финляндии состоялся чемпионат мира по болотному футболу. Российские команды завоевали четыре золотых кубка из четырёх.

Участники чемпионата России по футболу в грязи около деревни Поги в Ленинградской области. Увеличить
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Мужская команда России, которая носила название «Петербургские озёра», стала победителем этого турнира среди профессионалов. В финале россияне обыграли «Херстин Хенкейс» со счётом 1:0. Это седьмая победа для российских команд на чемпионатах мира в соревновании профессионалов.

Команда UC Junics LLS выиграла турнир среди любителей, а в смешанном турнире победу отпраздновали «Петербургские озёра», в составе которых также выступали девушки. Российская женская команда G-Force проиграла в финале соперницам из STBF со счётом 1:2.

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