Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу

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Мужская команда России, которая носила название «Петербургские озёра», стала победителем этого турнира среди профессионалов. В финале россияне обыграли «Херстин Хенкейс» со счётом 1:0. Это седьмая победа для российских команд на чемпионатах мира в соревновании профессионалов.



Команда UC Junics LLS выиграла турнир среди любителей, а в смешанном турнире победу отпраздновали «Петербургские озёра», в составе которых также выступали девушки. Российская женская команда G-Force проиграла в финале соперницам из STBF со счётом 1:2.

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