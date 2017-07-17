КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок России
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит использование пиротехники и скандирование оскорбительных выражений болельщиками на матче за Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
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В матче за Суперкубок России, который состоялся 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив», «Спартак» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл «Локомотив».
«В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.
|14.07.2017 21:30
|Зрители 28000
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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