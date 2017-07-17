КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок России

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В матче за Суперкубок России, который состоялся 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив», «Спартак» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл «Локомотив».

«В рапорте отмечено использование болельщиками обоих клубов пиротехники и скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.