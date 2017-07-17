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https://sport.mail.ru/news/football/30410160/
17 июля 2017, 14:51 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Кубань» начал выплачивать игрокам долги по зарплате

Футбольный клуб «Кубань» начал погашать задолженности по зарплатам перед игроками.

Футбольный клуб Кубань начал погашать задолженности по зарплатам перед игроками. Увеличить
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В конце июня руководство «Кубани» пообещало погасить долги перед игроками до 6 июля, а 8 июля команда пригрозила бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ, так как не получили выплат в обещанный срок. Позже стало известно, что футболистам выплатили одну зарплату, а остальные долги пообещали погасить до 15 июля.

«“Кубань” начала выплату долгов перед футболистами. В данный момент долги полностью не погашены, однако часть денег уже переведена. Постараемся продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней», — заверил директор клуба Геннадий Крапивка ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 8 июня вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что общий долг ФК «Кубань» составляет 2,5 млрд рублей.

В стартовом матче первенства ФНЛ сезона-2017/18 краснодарцы разгромили «Томь», а во 2-м туре на своем поле уступили подмосковным «Химкам».
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