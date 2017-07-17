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17 июля 2017, 10:20 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Состав ФК «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана

Футболист подписал контракт с донским клубом сроком на четыре года.

Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана Эльдор Шамуродов.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, контракт с 22-летний нападающим заключен сроком на четыре года.

Футболист будет выступать за «Ростов» под номером 14.

Эльдор Шамуродов начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал». В 2015 году перешел в ташкентский «Бунедкор». По итогам 2015 года был назван среди номинантов на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола.
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