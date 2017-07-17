Состав ФК «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана
Футболист подписал контракт с донским клубом сроком на четыре года.
Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана Эльдор Шамуродов.
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Футболист будет выступать за «Ростов» под номером 14.
Эльдор Шамуродов начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал». В 2015 году перешел в ташкентский «Бунедкор». По итогам 2015 года был назван среди номинантов на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола.
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