Состав ФК «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана

Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил игрок сборной Узбекистана Эльдор Шамуродов.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, контракт с 22-летний нападающим заключен сроком на четыре года.

Футболист будет выступать за «Ростов» под номером 14.

Эльдор Шамуродов начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал». В 2015 году перешел в ташкентский «Бунедкор». По итогам 2015 года был назван среди номинантов на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола.