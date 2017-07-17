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https://sport.mail.ru/news/football/30403934/
17 июля 2017, 0:58 | Футбол | Спорт-Экспресс

Гильерме не стал комментировать расистские оскорбления болельщиков «Спартака»

Популярный бразильский портал O Globo опубликовал статью об инциденте в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

Популярный бразильский портал O Globo опубликовал статью об инциденте в матче за <span class=error>Суперкубок</span> России между Спартаком и Локомотивом (2:1). Увеличить
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© РИА "Новости"

Во время игры болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку, которая, скорее всего, адресовалась вратарю «Локомотива» Гильерме.

Портал связался с голкипером, который отказался комментировать ситуацию.

Гильерме получил российский паспорт в 2015 году, а в марте 2016-го дебютировал в сборной России. На данный момент он провел два матча за национальную команду, а также был в заявке на Euro-2016 и Кубке конфедераций-2017.

14.07.2017 21:30 Зрители 28000 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Локомотив М
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