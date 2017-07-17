Гильерме не стал комментировать расистские оскорбления болельщиков «Спартака»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время игры болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку, которая, скорее всего, адресовалась вратарю «Локомотива» Гильерме.

Портал связался с голкипером, который отказался комментировать ситуацию.

Гильерме получил российский паспорт в 2015 году, а в марте 2016-го дебютировал в сборной России. На данный момент он провел два матча за национальную команду, а также был в заявке на Euro-2016 и Кубке конфедераций-2017.