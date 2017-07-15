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15 июля 2017, 1:59 | Футбол | ТАСС

Глушаков: Футболисты «Спартака» счастливы, что порадовали болельщиков Суперкубком

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» счастливы, что сумели порадовать болельщиков команды победой над столичным «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

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© ИТАР-ТАСС

«Спартак» в матче за Суперкубок обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время, основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории.

«Самогон пью только за чемпионство, раз в год бывает. Каждый титул — это история. “Спартак” не выигрывал Суперкубок, для команды это тоже большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала», — сказал Глушаков.

«Физически чувствовал себя нормально, только в дополнительное время начало сводить ноги. В принципе, готов, мало отдохнул, но форму не растерял. Предстоит тяжелый сезон, потому что был очень короткий отдых. Мы с Димой [Комбаровым] не только гуляли все пять дней, успевали тренироваться и плавать, семье время уделять», — сказал полузащитник.

14.07.2017 21:30 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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Новости Футбола

Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны за «файеры» фанатов, но ожидалось худшее

Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны за «файеры» фанатов, но ожидалось худшее

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) удовлетворено организацией матча за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», в том числе, поведением болельщиков, но за использование фанатами пиротехники клубы будут оштрафованы. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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