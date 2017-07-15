Глушаков: Футболисты «Спартака» счастливы, что порадовали болельщиков Суперкубком

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«Спартак» в матче за Суперкубок обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время, основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории.

«Самогон пью только за чемпионство, раз в год бывает. Каждый титул — это история. “Спартак” не выигрывал Суперкубок, для команды это тоже большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала», — сказал Глушаков.

«Физически чувствовал себя нормально, только в дополнительное время начало сводить ноги. В принципе, готов, мало отдохнул, но форму не растерял. Предстоит тяжелый сезон, потому что был очень короткий отдых. Мы с Димой [Комбаровым] не только гуляли все пять дней, успевали тренироваться и плавать, семье время уделять», — сказал полузащитник.