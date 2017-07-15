Глушаков: Футболисты «Спартака» счастливы, что порадовали болельщиков Суперкубком
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» счастливы, что сумели порадовать болельщиков команды победой над столичным «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Денис Глушаков.
«Спартак» в матче за Суперкубок обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время, основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории.
«Самогон пью только за чемпионство, раз в год бывает. Каждый титул — это история. “Спартак” не выигрывал Суперкубок, для команды это тоже большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала», — сказал Глушаков.
«Физически чувствовал себя нормально, только в дополнительное время начало сводить ноги. В принципе, готов, мало отдохнул, но форму не растерял. Предстоит тяжелый сезон, потому что был очень короткий отдых. Мы с Димой [Комбаровым] не только гуляли все пять дней, успевали тренироваться и плавать, семье время уделять», — сказал полузащитник.
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) удовлетворено организацией матча за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», в том числе, поведением болельщиков, но за использование фанатами пиротехники клубы будут оштрафованы. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.