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СПАРТАК

РЕБРОВ — 5,5. В середине первого тайма не удержал мяч в руках, что едва не привело опасному моменту у ворот «Спартака». В дальнейшем серьезно не ошибался. Выручил после удара Миранчука из штрафной. Чуть-чуть запоздал с прыжком, когда Фернандеш забивал со штрафного.

ЕЩЕНКО — 6,0. Весь матч бороздил правый фланг, сделал несчетное количество навесов в штрафную «Локомотива», однако далеко не все оказались опасными.

БОККЕТТИ — 5,5. В центре обороны большую часть матча отыграл надежно. С Ари по большому счету справился. Однако именно его фол на Коломейцеве привел ко штрафному и голу «Локомотива» в конце дополнительного времени.

ДЖИКИЯ — 6,5. Провел хорошую игру. Удачно подставил корпус под мяч после удара Ари за 7 минут до конца основного времени. А в дополнительное при счете 1:0 сделал точную передачу на Промеса метров на 50, которая в итоге оказалась голевой.

Д. КОМБАРОВ — 6,5. Закрыл левый фланг обороны. Успевал подключаться к атакам не ущерб основным обязанностям защитника. При счете 2:1 на последней минуте дополнительного времени в падении прервал передачу на Ари и не дал тому выйти один на один с Ребровым.

ПОПОВ — 6,0. Посадил на желтую карточку Пейчиновича еще в первом тайме. Регулярно разгонял атаки «Спартака», но с последним пасом получалось далеко не всегда. Дважды мог забивать сам, однако свои моменты не реализовал. Был заменен на 71-й минуте.

ГЛУШАКОВ — 6,5. В середине первого тайма имел хороший момент, но не справился с мячом и по воротам не пробил. В начале второго тайма все же нанес свой удар из штрафной — не попал в створ. В целом, отработал на все сто и был на поле одним из лидеров команды.

ФЕРНАНДУ — 7,0. Четко цементировал центр поля, страховал Глушакова, когда тот шел вперед.

ПРОМЕС — 7,5. Если бы партнеры воспользовались всеми острыми пасами Промеса, то на его счету оказалось бы довольно приличное количество голевых передач. Стоило же Квинси в завершающей стадии атаки взять игру на себя, как «Спартак» повел 2:0. В итоге гол Промеса ударом в ближний угол оказался победным.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,0. Повредил руку, но все же остался на поле. И в итоге стал автором победного гола — получил мяч в штрафной, освободился от Кверквелии и отправил мяч в ближний угол ворот Гильерме. Момент с неудалением бразильца остается на совести арбитра.

ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Хотя сам и не забил, но оборону «Локо» потерзал прилично и был очень полезен в подгрыше.

АНАНИДЗЕ — 6,0. Вышел на замену вместо Попова на 71-й минуте. Практически сразу вписался в игру — сделал несколько обостряющих передач.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,5. Вышел вместо Зе Луиша на дополнительное время. Стал автором голевой передачи на Луиза Адриану, которого бросил в штрафную «Локо» точным пасом вразрез.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 5,0. В одном из эпизодов чудом вытащил мяч из-под перекладины после рикошета. Однако затем оба гола пропустил в ближний угол.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 5,0. Уже в первом тайме получил желтую карточку. После рикошета от него мяч однажды чуть не влетел в ворота Гильерме. Не был надежен на сто процентов.

КВЕРКВЕЛИЯ — 5,5. Большую часть матча выглядел настоящим столпом обороны железнодорожников. Выигрывал все дуэли, чисто стелился в подкатах, царил на втором этаже. Однако к дополнительному времени подустал и не смог помешать Луизу Адриану открыть счет.

БАРИНОВ — 5,5. Очень старался и для молодого защитника провел очень неплохой матч. Тем более — на таком уровне.

ФАРФАН — 6,0. Едва не открыл счет ударом головой уже на 10-й минуте — мяч попал в перекладину. Потом бил из района 11 метров — неточно. После этого несколько сник и стал не так ярок и заметен.

ИГНАТЬЕВ — 6,5. Провел отличный матч, успевал и в обороне, и в атаке, однажды спас команду, в подкате выбив мяч во время опаснейшего выпада Промеса.

ТАРАСОВ — 6,0. Старался, однако действовал порой жестковато.

И. ДЕНИСОВ — 5,5. Провел рабочий матч. Не смог помешать Мельгарехо сделать голевой пас на Луиза Адриану.

ФЕРНАНДЕШ — 7,0. Едва не стал героем матча. Забил в самой концовке красивый гол обводящим ударом со штрафного. Мог тут же сравнять счет, но не попал по мячу находясь метрах в 11-ти от ворот.

АЛ. МИРАНЧУК — 6,5. В начале второго тайма организовал с Фернандешем голевую комбинацию, которую сам и завершал, но не забил. В концовке нашел в себе силы на рейд в чужую штрафную.

АРИ — 6,0. Был очень активен, но не результативен.

АН МИРАНЧУК — 5,5. Вышел на 103-й минуте, но ничем не запомнился.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 6,5. Вышел на 111-й минуте и заработал штрафной, который привел к голу в ворота «Спартака».