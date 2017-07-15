Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30393510/
15 июля 2017, 1:16 | Футбол | Советский спорт

«Даже Адриано заиграл». Мостовой — о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Даже Адриано заиграл. Мостовой — о победе Спартака и прогрессе красно-белых - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив». Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив» надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.

На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак» мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.

Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. — продолжает Александр. — Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.

Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки — Зобнин продолжает восстановление, Самедов получил травму.

В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня — да. Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи.

— Какие позиции должен усилить «Спартак»?
— Не хотелось бы говорить об этом, — отвечает Мостовой. — На мой взгляд, у красно-белых очень хороший состав. Если будет вариант с приглашением действительно сильного игрока, нужно этим воспользоваться. Вот вспомните, сколько футболистов пригласили за последние 5 лет. Мы запутаемся с вами в этом списке. Подчеркиваю, клуб выиграл с нынешним составом чемпионат страны. На уровне России с этими игроками можно решить самые высокие задачи, — заявил Александр.

14.07.2017 21:30 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Комбаров: Футболистам «Спартака» было непросто выдержать 120 минут матча за Суперкубок

Комбаров: Футболистам «Спартака» было непросто выдержать 120 минут матча за Суперкубок

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты московского «Спартака» очень устали в победном матче за Суперкубок России против «Локомотива», было непросто выдержать все 120 минут игрового времени. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

«Дзюба забьет за «Спартак» четыре «Зениту», и фанаты его простят»

«Саша танцевал даже полуголым…» Что творилось на свадьбе Овечкина (видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)