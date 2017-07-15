Комбаров: Футболистам «Спартака» было непросто выдержать 120 минут матча за Суперкубок
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты московского «Спартака» очень устали в победном матче за Суперкубок России против «Локомотива», было непросто выдержать все 120 минут игрового времени. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
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«Спартак» в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве.
«Тяжелая игра, очень устали, — сказал Комбаров. — Это первая игра, непросто было отбегать 120 минут. Мы очень рады и счастливы, сейчас вручат медали, уедем и забудем, это уже история, начинается новый чемпионат».
«Спартак» завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006, 2007), однако в каждом матче уступали ЦСКА.