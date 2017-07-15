Комбаров: Футболистам «Спартака» было непросто выдержать 120 минут матча за Суперкубок

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«Спартак» в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве.

«Тяжелая игра, очень устали, — сказал Комбаров. — Это первая игра, непросто было отбегать 120 минут. Мы очень рады и счастливы, сейчас вручат медали, уедем и забудем, это уже история, начинается новый чемпионат».