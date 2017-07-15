Федун: Место для Суперкубка России в музее «Спартака» уже готово

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Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли московский «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории.

«Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили», — сказал Федун.