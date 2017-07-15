Федун: Место для Суперкубка России в музее «Спартака» уже готово
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» уже освободил место для Суперкубка России по футболу в клубном музее на стадионе «Открытие-Арена». Об этом журналистам заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.
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«Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили», — сказал Федун.
|14.07.2017 21:30
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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