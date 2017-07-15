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15 июля 2017, 1:00 | Футбол | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Никогда не комментирую судейство. Выиграли Суперкубок заслуженно

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) отметил, что команда заслуженно выиграла трофей.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> после матча за <span class=error>Суперкубок</span> России против Локомотива (2:1) отметил что команда заслуженно выиграла трофей. Увеличить
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Также итальянский специалист отказался отвечать на вопрос о судействе бригады Владислава Безбородова, которая не удалила Луиза Адриану за грубую игру против Дмитрия Тарасова.

— Что скажете по поводу судейства? Семин на него жаловался. Заслуженно ли Адриану остался на поле?

— Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство — никогда. Поэтому на ваш вопрос отвечать не буду. По поводу Адриану, я решил, что он будет продолжать играть, потому что у него болела только рука.

— Вы очень плохо относитесь к «Спартаку», — сказал журналисту Леонид Трахтенберг.

— Трудно ли было подготовить команду к этому матчу? Многие футболисты оказались без отпуска из-за сборных. Что ожидали от соперника?

— Мы знали, что «Локомотив» будет играть именно так, готовились именно к такому футболу. Физическая форма у нас не на высшем уровне, ведь идет начало сезона. Но я хочу поздравить и порадоваться за свою команду, ребята заслуженно выиграли этот трофей.

— Сейчас вы провели достаточно сложный матч против «Локо». Впереди — «Динамо». Кто-то из футболистов получит отдых?

— Завтра мы уже тренируемся. Через три дня — играем. Посмотрим, как ребята себя чувствуют, пока говорить рано, кто сыграет, а кто — нет.

14.07.2017 21:30 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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