Массимо Каррера: Никогда не комментирую судейство. Выиграли Суперкубок заслуженно

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Также итальянский специалист отказался отвечать на вопрос о судействе бригады Владислава Безбородова, которая не удалила Луиза Адриану за грубую игру против Дмитрия Тарасова.

— Что скажете по поводу судейства? Семин на него жаловался. Заслуженно ли Адриану остался на поле?

— Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство — никогда. Поэтому на ваш вопрос отвечать не буду. По поводу Адриану, я решил, что он будет продолжать играть, потому что у него болела только рука.

— Вы очень плохо относитесь к «Спартаку», — сказал журналисту Леонид Трахтенберг.

— Трудно ли было подготовить команду к этому матчу? Многие футболисты оказались без отпуска из-за сборных. Что ожидали от соперника?

— Мы знали, что «Локомотив» будет играть именно так, готовились именно к такому футболу. Физическая форма у нас не на высшем уровне, ведь идет начало сезона. Но я хочу поздравить и порадоваться за свою команду, ребята заслуженно выиграли этот трофей.

— Сейчас вы провели достаточно сложный матч против «Локо». Впереди — «Динамо». Кто-то из футболистов получит отдых?

— Завтра мы уже тренируемся. Через три дня — играем. Посмотрим, как ребята себя чувствуют, пока говорить рано, кто сыграет, а кто — нет.