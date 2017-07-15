Футболист «Спартака» Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России
МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается в официальном аккаунте РФПЛ в Twitter.
«Спартак», являющийся действующим чемпионом России, в пятницу в дополнительное время обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, а Промес стал автором победного гола.
«Спартак» ранее трижды участвовал в матчах за Суперкубок России, но впервые стал обладателем данного трофея. Для «Локомотива» это была пятая игра за Суперкубок, две из которых закончились победами железнодорожников.