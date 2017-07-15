Футболист «Спартака» Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России

«Спартак», являющийся действующим чемпионом России, в пятницу в дополнительное время обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, а Промес стал автором победного гола.

«Спартак» ранее трижды участвовал в матчах за Суперкубок России, но впервые стал обладателем данного трофея. Для «Локомотива» это была пятая игра за Суперкубок, две из которых закончились победами железнодорожников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Полузащитник <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> Куинси Промес <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> - лучший игрок матча?<br><br>Олимп - <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA?src=hash">#Суперкубок</a> по футболу 2017. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE?src=hash">#СпартакЛоко</a> 2:1 <a href="https://t.co/t0DvqWRYvt">pic.twitter.com/t0DvqWRYvt</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/885971692618698752">14 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>