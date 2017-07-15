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15 июля 2017, 0:44 | Футбол | Р-Спорт

Футболист «Спартака» Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается в официальном аккаунте РФПЛ в Twitter.

«Спартак», являющийся действующим чемпионом России, в пятницу в дополнительное время обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, а Промес стал автором победного гола.

«Спартак» ранее трижды участвовал в матчах за Суперкубок России, но впервые стал обладателем данного трофея. Для «Локомотива» это была пятая игра за Суперкубок, две из которых закончились победами железнодорожников.

14.07.2017 21:30 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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