Прядкин считает заслуженной победу «Спартака» в матче за Суперкубок России
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб «Спартак» заслужил победу в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Такое мнение ТАСС высказал глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
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Матч за Суперкубок состоялся в пятницу на стадионе «Локомотив», «Спартак» одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории стал обладателем данного трофея.
«Мне очень понравился матч, импонирует, что трибуны полностью забиты, очень хорошая поддержка, — сказал Прядкин. — Думаю, праздник удался, это очень достойный приз, за который борются ведущие команды с самыми серьезными намерениями. Мне борьба понравилась, “Локомотив” ни в чем не уступал, при этом “Спартак” выиграл заслуженно».
Суперкубок России проводится с 2003 года, рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА (шесть титулов). Право сыграть за Суперкубок получает команда-победитель национального первенства и обладатель Кубка страны по итогам предыдущего сезона.