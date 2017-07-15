Прядкин считает заслуженной победу «Спартака» в матче за Суперкубок России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч за Суперкубок состоялся в пятницу на стадионе «Локомотив», «Спартак» одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории стал обладателем данного трофея.

«Мне очень понравился матч, импонирует, что трибуны полностью забиты, очень хорошая поддержка, — сказал Прядкин. — Думаю, праздник удался, это очень достойный приз, за который борются ведущие команды с самыми серьезными намерениями. Мне борьба понравилась, “Локомотив” ни в чем не уступал, при этом “Спартак” выиграл заслуженно».