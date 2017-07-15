Сёмин: Судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Спартака» в матче за Суперкубок России высказал недовольство судейством.
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«Думаю, что Первый канал правильно сделал и не прогадал что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей. Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч! — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
|14.07.2017 21:30
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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