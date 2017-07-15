Сёмин: Судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, что Первый канал правильно сделал и не прогадал что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей. Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч! — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.