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15 июля 2017, 0:27 | Футбол | РБК-Спорт

«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России завершился победой «Спартака» над «Локомотивом» в дополнительное время — 2:1. Встреча прошла на столичном стадионе «Локомотив» в Черкизове.

В России стартовал новый футбольный сезон. В матче за <span class=error>Суперкубок</span> традиционно предваряющем начало чемпионата страны Спартак в дополнительное время победил Локомотив Увеличить
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В основное время по всем ключевым показателям «Спартак» превзошел «Локомотив», но голов забито не было. Спартаковцы за 90 минут нанесли 12 ударов по воротам, их соперники — 9. По ударам в створ счет был 5:3, по угловым — 11:1.

Команда Массимо Карреры открыла счет на 101-й минуте. Вышедший на поле в начале дополнительного время Лоренсо Мельгарехо сделал разрезающую передачу на Луиса Адриано, и бразилец пробил мимо Гилерме. Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не успел закрыть нападающего.

На 113-й минуте «Спартак» удвоил свое преимущество. Промес взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому флангу и отправил мяч в ближний угол.

В оставшееся время «Локомотив» успел лишь сократить разрыв в счете. Сальваторе Боккетти сбил вышедшего на замену Александра Коломейцева, и главный арбитр Вячеслав Безбородов назначил штрафной. Мануэл Фернандеш перебросив «стенку», отправив мяч под правую штангу.

«Спартак» в минувшем сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом России, по итогам 30 туров на семь очков опередив ЦСКА. «Локомотив» выиграл Кубок России. В финале команда Юрия Семина на сочинском стадионе «Фишт» одолела екатеринбургский «Урал» (2:0), забив оба мяча в концовке встречи.

«Спартак» ранее никогда не побеждал в Суперкубке, трижды уступив ЦСКА. В 2004 году команда уступила в дополнительное время (1:3), в 2006-м проиграла со счетом 2:3, в 2007-м — 2:4.

«Локомотив» — двукратный обладатель Суперкубка. В 2003 году «железнодорожники» в серии пенальти победили ЦСКА — 1:1 (по пен. 4:3). В 2005 году «Локомотив» одолел грозненский «Терек» (0:1). В 2008 и 2015 гг. команда уступала в матчах за Суперкубок петербургскому «Зениту» — 1:2 и 1:1 (по пен. 2:4) соответственно.

14.07.2017 21:30 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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