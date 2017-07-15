«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу

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В основное время по всем ключевым показателям «Спартак» превзошел «Локомотив», но голов забито не было. Спартаковцы за 90 минут нанесли 12 ударов по воротам, их соперники — 9. По ударам в створ счет был 5:3, по угловым — 11:1.

Команда Массимо Карреры открыла счет на 101-й минуте. Вышедший на поле в начале дополнительного время Лоренсо Мельгарехо сделал разрезающую передачу на Луиса Адриано, и бразилец пробил мимо Гилерме. Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не успел закрыть нападающего.

На 113-й минуте «Спартак» удвоил свое преимущество. Промес взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому флангу и отправил мяч в ближний угол.

В оставшееся время «Локомотив» успел лишь сократить разрыв в счете. Сальваторе Боккетти сбил вышедшего на замену Александра Коломейцева, и главный арбитр Вячеслав Безбородов назначил штрафной. Мануэл Фернандеш перебросив «стенку», отправив мяч под правую штангу.

«Спартак» в минувшем сезоне впервые за 16 лет стал чемпионом России, по итогам 30 туров на семь очков опередив ЦСКА. «Локомотив» выиграл Кубок России. В финале команда Юрия Семина на сочинском стадионе «Фишт» одолела екатеринбургский «Урал» (2:0), забив оба мяча в концовке встречи.

«Спартак» ранее никогда не побеждал в Суперкубке, трижды уступив ЦСКА. В 2004 году команда уступила в дополнительное время (1:3), в 2006-м проиграла со счетом 2:3, в 2007-м — 2:4.

«Локомотив» — двукратный обладатель Суперкубка. В 2003 году «железнодорожники» в серии пенальти победили ЦСКА — 1:1 (по пен. 4:3). В 2005 году «Локомотив» одолел грозненский «Терек» (0:1). В 2008 и 2015 гг. команда уступала в матчах за Суперкубок петербургскому «Зениту» — 1:2 и 1:1 (по пен. 2:4) соответственно.