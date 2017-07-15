Каррера переписывает историю. Как «Спартак» впервые выиграл Суперкубок
До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из старейшин отечественного тренерского корпуса не склонен к заведомо авантюрным решениям кадрового и тактического свойства. Сёмину присуща основательность, системность в построении команды и игры. Не сказать, что составом на Суперкубок Юрий Павлович ошарашил своих и чужих, но удивил. В формально гостевой, а фактически хозяйской расстановке нашлось место всего двум штатным защитникам и целой семёрке хавбеков. Разумеется, играть 2−7−1 тренер «Локо» и не думал. Но решимость собственных намерений содержанием стартового состава он обозначил. В резерве «железнодорожников» профильных беков оказалось вдвое больше, чем на газоне.
В действительности
Состав
«Локомотив» тщательно разобрал противника. Ничего более существенного, чем небольшое территориальное преимущество, действующий чемпион до перерыва не добился. Несколько потенциально опасных выпадов да
«Локо» наступал реже, но конкретнее. Так, уже на 10-й минуте Фарфан едва не открыл счёт, отскочив на стандарте от Комбарова. Счастье «Спартака», что мяч врезался в каркас ворот, — как тут не вспомнить о «дружеских отношениях» Реброва со
У «Спартака» столь явных моментов до перерыва не было, хотя каждый навес Фернандо в направлении «летающих» Зе и Адриано приводил в волнение
После перерыва характер противоборства не изменился. «Спартак» настойчиво, но не слишком изобретательно шёл вперёд. «Локомотив» огрызался редкими, да меткими контратаками. После одной из них Ребров удвоил количество собственных сейвов в сезоне — при содействии Миранчука.
Долго рыскал по передовой в поиске своего шанса Ари. Толкался с бывшими одноклубниками, фолил и получал по ногам сам. А когда
Субъектами первой замены вечера стали друзья по жизни Попов и Ананидзе. Болгарин под аплодисменты ушёл, грузин под аккомпанемент громогласного «вперёд, «Спартак» пришёл. И тотчас
Следом в центре внимания оказался другой латиноамериканский мастер. Луис Адриано крепко рисковал, вступая в жёсткое единоборство с великаном Тарасовым. Не столько здоровьем даже, сколько удалением с поля. Повреждение нападающий
По такой игре, с мизером попаданий в створ, дополнительное время не представлялось
Казалось, гол Промеса — результат классного сольного прохода — окончательно вышибет почву
|14.07.2017 21:30
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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