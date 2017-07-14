«Анжи» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодёжного первенства

Игра, прошедшая на одном из полей стадиона «Анжи-Арена», завершилась вничью со счётом 0:0. В начале второго тайма «армейцы» остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Савелий Козлов. Тем не менее воспользоваться численным преимуществом хозяевам поля не удалось.

В прошлом сезоне «Анжи» финишировал на восьмой строчке в таблице молодёжного чемпионата, а ЦСКА занял второе место.