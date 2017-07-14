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14 июля 2017, 21:43 | Футбол | Чемпионат.com

«Анжи» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодёжного первенства

В матче первого тура молодёжного первенства России сезона-2017/18 встретились махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА.

Игра, прошедшая на одном из полей стадиона «Анжи-Арена», завершилась вничью со счётом 0:0. В начале второго тайма «армейцы» остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Савелий Козлов. Тем не менее воспользоваться численным преимуществом хозяевам поля не удалось.

В прошлом сезоне «Анжи» финишировал на восьмой строчке в таблице молодёжного чемпионата, а ЦСКА занял второе место.
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