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14 июля 2017, 20:49 | Футбол | Чемпионат.com

«Спартак» определился со стартовым составом на матч за Суперкубок России

Стал известен стартовый состав «Спартака» на сегодняшний матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Стал известен стартовый состав Спартака на сегодняшний матч за <span class=error>Суперкубок</span> России с Локомотивом. Увеличить
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Новичок красно-белых сербский защитник Марко Петкович начнёт встречу на скамейке запасных.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Леонтьев, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов, Нимели.

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