«Спартак» определился со стартовым составом на матч за Суперкубок России
Стал известен стартовый состав «Спартака» на сегодняшний матч за Суперкубок России с «Локомотивом».
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«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Леонтьев, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов, Нимели.
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