Гранат, Кудряшов и Джанаев перешли в «Рубин»
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Рубин» заключил контракты с защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым, а также с вратарем Сосланом Джанаевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Все трое перешли в казанский клуб из ФК «Ростов».
Сослан Джанаев в сезоне-2016/17 сыграл за «Ростов» 23 матча, в том числе 13 в чемпионате России и 10 — в Лиге чемпионов. В составе сборной сыграл один матч.
Владимир Гранат в минувшем сезоне сыграл за «Ростов» 21 матч, в том числе 12 в чемпионате России, 6 — в Лиге чемпионов и 3 — в Лиге Европы.
Федор Кудряшов в завершившемся сезоне сыграл за «Ростов» 36 матчей, в том числе 24 в чемпионате России, 8 — в Лиге чемпионов и 4 — в Лиге Европы. В составе сборной России сыграл 11 матчей, в том числе три матча на Кубке конфедераций-2017.
Ранее сообщалось, что «Рубин» продлил контракт с капитаном команды Олегом Кузьминым.
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