Гранат, Кудряшов и Джанаев перешли в «Рубин»

Все трое перешли в казанский клуб из ФК «Ростов».

Сослан Джанаев в сезоне-2016/17 сыграл за «Ростов» 23 матча, в том числе 13 в чемпионате России и 10 — в Лиге чемпионов. В составе сборной сыграл один матч.

Владимир Гранат в минувшем сезоне сыграл за «Ростов» 21 матч, в том числе 12 в чемпионате России, 6 — в Лиге чемпионов и 3 — в Лиге Европы.

Федор Кудряшов в завершившемся сезоне сыграл за «Ростов» 36 матчей, в том числе 24 в чемпионате России, 8 — в Лиге чемпионов и 4 — в Лиге Европы. В составе сборной России сыграл 11 матчей, в том числе три матча на Кубке конфедераций-2017.

Ранее сообщалось, что «Рубин» продлил контракт с капитаном команды Олегом Кузьминым.