«Рубин» продлил контракт с капитаном команды Олегом Кузьминым

«Рад, что остаюсь в “Рубине”. Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы “Рубин” боролся за самые высокие места», — прокомментировал футболист.

По его словам, перед тем, как продлить контракт, у него состоялся разговор с Курбаном Бердыевым. «Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы “Рубин” как можно лучше провел этот сезон», — подчеркнул Кузьмин.

Олег Кузьмин пришел в «Рубин» в августе 2010 года. В составе казанской команды стал бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка России (2011/2012) и Суперкубка России (2012). С 2014 года является капитаном команды. На счету 36-летнего защитника 191 матч и 6 голов за «Рубин».