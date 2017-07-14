В ФК «Ростов» представили новую игровую форму

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Форма полевых игроков будет исполнена в фирменных желто-синих цветах клуба, а вратарей — в синем и золотистом. Логотип команды расположится по центру груди, а также на шортах, кроме того на форме будет логотип спонсора — БК «Parimatch».

«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед клуб одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», — сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

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