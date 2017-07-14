В ФК «Ростов» представили новую игровую форму
В ФК «Ростов» представили игровую форму от технического партнера компании Adidas на предстоящий игровой сезон. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форма полевых игроков будет исполнена в фирменных
«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед клуб одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», — сообщили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter