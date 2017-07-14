ФК «Уфа» представил новую форму игроков
Уже по традиции лейтмотивами выбраны зеленый, красный и белые цвета.
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13 июля футбольный клуб «Уфа» презентовал новую форму на предстоящий сезон 2017/18. Игроков облачили в уже традиционные гетры, шорты и футболки в зеленом, красном и белый цвета. Правда, на этот раз они выполнены в модном нынче стиле градиент.
— В презентации приняли участие воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, полузащитники Иван Обляков и Кэтэлин Карп, — рассказали в
Красный вариант формы останется основным, белый — гостевым, а зеленый — резервным. Кстати, на презентации озвучили интересную особенность формы. Оказывается, в этот раз она весит меньше, чем прошлогодняя.
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